保持良好態勢 陸上半年跨境電商進出口年增近3成

大陸海關總署新聞發言人李魁文13日表示，今年上半年，大陸跨境電商進出口繼續保持良好發展勢頭，跨境電商進出口人民幣8867億元，年增28.6%，其中，出口人民幣6,036億元，增長44.1%；進口人民幣2,831億元，增長4.6%。

李魁文於13日上午在大陸國務院新聞辦舉行的新聞發布會上還指出，大陸海關總署近日發布「海關總署關於在全國海關複製推廣跨境電子商務企業對企業出口監管試點的公告」，自7月1日起，在大陸全國海關複製推廣跨境電子商務企業對企業出口監管試點，也就是「跨境電商B2B出口監管試點」。

而自去年7月1日起，李魁文說，「跨境電商B2B監管改革試點」已滿一年，取得了明顯成效，主要體現在：第一，深化企業通關便利；第二，創新海外倉出口監管；第三，積極拓展物流管道；第四，強化監管嚴防風險。跨境電商B2B出口監管試點的推廣實施將對下階段跨境電商發展發揮促進作用，有助於跨境電商企業降本增效、開拓國際市場，有助於促進地區間跨境電商的均衡發展。