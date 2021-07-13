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廈門又新增來自台灣的2例新冠確診者
根據廈門市衛生健康委員會通報，廈門12日新增2例境外輸入新冠肺炎確診病例，均來自台灣。2人都是福建籍，1人是來台探親，1人是來台工作。
截至7月12日24時，廈門市累計報告境外輸入新冠肺炎確診病例298例，其中台灣就占了55例，是廈門境外輸入確診病例最大來源地。
廈門12日新增的2例自台灣輸入的確診病例，1人是7月5日乘B7511航班從台北松山機場飛抵廈門，1人是7月7日乘航班MF888抵達廈門。
值得注意的是，根據廈門市衛生健康委員會每日疫情通報，立榮航空7月5日B7511航班迄今已累計發現4名確診者。
廈門通報11日來自台灣的4例確診者中，就有兩人是搭乘7月5日B7511航班，兩人都是台灣籍。
另，廈門7月6日報告新增1例台灣輸入新冠肺炎確診病例，同樣是搭乘7月5日B7511航班，該名確診者也是台灣籍。
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