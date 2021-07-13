陸海關總署：深圳鹽田港及其他港口正全面恢復通行

大陸深圳鹽田港日前因疫情復燃導致塞港，大陸海關總署統計分析司司長李魁文表示，此次港口壅堵對部分企業的交貨、收貨產生了一定的影響，相關航線的運價也出現了一定的波動，隨著相關地區疫情防控情勢好轉，目前鹽田港區全面恢復，其他港口也正全面恢復整體操作。

李魁文在大陸國新辦13日舉行的新聞發布會上表示，5月下旬，大陸廣州、深圳等地發生局部疫情，部分港口出現不同程度地壅堵。從各方反饋情況來看，此次港口壅堵對部分企業的交貨、收貨產生了一定影響，相關航線的運價也出現了一定的波動。

他說，隨著相關地區疫情防控情勢好轉，目前港口通行能力正逐步恢復。6月24日，鹽田港區整體操作全面恢復，所有泊位基本恢復正常作業，而其他港口也正全面恢復整體操作。

李魁文指出，針對部分港口的擁堵情況，大陸海關總署迅速採取措施，在嚴格落實口岸疫情防控工作要求的基礎上，調配人力充實一線監管，切實保障進出口貨物通關效率。比如，深圳海關創新物流模式，加快港口間船舶、貨櫃的調撥，並透過優化查驗模式、延長提前申報運抵時限、靈活運用通關一體化模式辦理通關手續等一系列措施，切實提高通關效率，加快疏港，緩解深圳地區港口運行壓力。

廣州海關則聯合地方相關部門啟動了應急預案，推動關區內港口聯動，加強通關時效監控，優化監管資源，加快查驗監管作業，加速貨物通關。目前，大陸南方各主要港口海運出口貨物平均1小時即可辦結全部海關手續，沒有因海關監管原因造成貨物積壓滯港的現象。

至於疫情對大陸後續外貿的影響，李魁文說，下半年全球疫情情勢仍較複雜，有可能對大陸外貿的運行造成一定影響，但整體來看，下半年大陸外貿還會實現較快的增長。