遭蘋果踢出後光芒不再 歐菲光預計上半年淨利年減逾9成

大陸光學鏡頭生產商歐菲光被蘋果公司踢出供應鏈後光環不再，公司12日公告，預計上半年淨利為人民幣3,200萬元至4,800萬元（約新台幣1.4億元到2.1億元），較去年同期衰退90.44到93.63%。

路透報導，發布在深交所的公告指出，受境外特定客戶終止採購關係影響，公司與特定客戶相關的產品出貨量較去年同期呈現下降；因國際貿易環境發生較大變化，公司客戶智慧手機業務受到晶片斷供等限制措施，導致公司多個產品出貨量較去年同期大幅下降。

公告並指出，公司在發展核心業務的同時積極拓展新業務，布局VR與AR、無人機、安防、工業、醫療、運動相機等新領域光學光電業務，目前新業務尚處於導入期或投資建設期。

歐菲光今年3月自曝，境外特定客戶計畫終止與公司及其子公司的採購關係，後續公司將不再從特定客戶取得現有業務訂單。該境外客戶2019年帶來的收入為人民幣116.98億元，占2019年經審計營業總收入的22.51%。去年11月大陸ㄇ誒體曾報導歐菲光準備向美國商務部申請將其從名單中剔除。

4月中旬，歐菲光發布修正版的2020年業績預告，預計虧損人民幣18.5億，比上年同期下降462.88%；之前，歐菲光曾預期淨利最高可達8.8億元。

歐菲光12日收報8.77元，過去一年股價已下跌近58%，今年迄今的跌幅也超過33%；公司總市值也僅剩人民幣236億元。