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大陸雲南、江蘇12日各出現1例本土新冠確診

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
雲南省瑞麗市本月4在常態化核酸普篩中發現本土確診者後，重點地區民眾就被要求全部居家隔離，生活物資由官方統一派送到府。新華社
雲南省瑞麗市本月4在常態化核酸普篩中發現本土確診者後，重點地區民眾就被要求全部居家隔離，生活物資由官方統一派送到府。新華社

大陸國家衛生健康委員會周二通報，12日全大陸共報告新增確診病例29例，其中境外輸入病例27例，本土病例2例，分別為江蘇1例，雲南1例。

雲南新增的本土確診病例在早前發生本土疫情的雲南省瑞麗市。瑞麗市疫情防控工作指揮部通報，在對重點地區重點人群開展的第六輪和第七輪核酸檢測中，共檢出陽性結果7例。瑞麗現有本土確診病例60例，都是經由主動篩檢所查出的。

江蘇省12日新增的1例本土確診病例則是境外輸入關聯病例，為安徽省通報的境外輸入新冠肺炎無症狀感染者的密切接觸者。

江蘇省南京市雨花台區疫情防控指揮部辦公室表示，7月9日接獲安徽省通報後，雨花台區疾控中心立即開展排查，當日下午14時將肖某送至集中隔離點接受醫學觀察。

肖某7月9日新冠病毒核酸檢測結果為陰性，7月11日再次進行核酸檢測，結果為陽性。目前已追查到肖某的同住密切接觸者3人，其核酸檢測結果均為陰性，其他密切接觸者和次密切接觸者仍在進一步排查中。

疫情 新冠肺炎

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