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泰國精品購物節 南寧啟幕
2021泰國精品購物節10日在廣西南寧啟幕。本次活動由泰國駐南寧總領事館商務處主辦，為期15天。主辦方精心引進上百種進口泰國商品，包括泰國香米、泰式休閑小吃、特色食品，以及榴蓮、山竹、龍眼、紅毛丹、番荔枝等泰國原產高品質水果。
中新社報導，近年來，中國對東盟國家消費品特別是農產品進口需求旺盛。中國是泰國水果的最大出口市場。雖然受到新冠肺炎疫情影響，但2020年泰國水果出口中國仍大幅增長。
廣西作為中國與東盟交流合作的前沿窗口，近年來與泰國的交流與合作愈加密切。2020年，中泰合作開通跨境「水果專列」，新增廣西憑祥鐵路口岸、東興口岸作為泰國水果經第三國輸華入境口岸，為兩國水果貿易開闢新通道。今年5月，南寧—曼谷全貨機航線開通。
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