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廣西提升桂企出海+功能
廣西壯族自治區商務廳黨組書記楊春庭日前表示，廣西將拓展提升「桂企出海+」平台功能，豐富金融、保險、會計、物流等第三方服務功能，推動企業參與國際經貿合作，建設海外原材料保供基地，加快構建以廣西為主體的跨境產業鏈。
中新社報導，「桂企出海+」綜合服務平台與中國—東盟跨境徵信服務平台合作發佈會在南寧市舉行，廣西商務廳聯合中國—東盟信息港股份有限公司，將中國—東盟跨境徵信服務平台引入「桂企出海+」平台，今後，廣西企業可通過平台獲取東盟企業專業徵信報告，為投資經營決策提供參考。
楊春庭表示，建設完善「桂企出海+」平台，旨在為企業境外投資提供政策法規咨詢、項目撮合、金融保險等一站式服務，完善境外風險防控、預警和突發事件應急處置機制，形成廣西企業「走出去」聯盟，聯合開拓國際市場。
中國—東盟信息港股份有限公司（以下簡稱：中國東信）董事長魯東亮表示，在中國人民銀行南寧中心支行指導下，中國東信開發上線的中國—東盟跨境徵信服務平台，解決金融機構涉外渠道少、信息獲取難、交易成本高等痛點，目前已支持查詢東盟十國超700萬家海外企業的徵信報告和境內近3萬家外貿企業的深度報告。 魯東亮表示，中國東信將充分整合境內外數據和金融資源，提昇跨境徵信平台服務能力，打造助力中國企業走向東盟的數字化政務服務新名片。
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