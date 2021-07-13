國產新能源車 市場競價熱度上升

二手車拍賣平台天天拍車大數據研究院日前發佈「6月二手車在線拍賣數據報告」顯示，近年來，造車新勢力品牌崛起，國產新能源車越來越受到市場歡迎，競價熱度也隨之上升。

中新社報導，報告公佈的6月主要新能源品牌競價熱度榜單中，TOP5品牌，國產品牌趕超國外品牌，小鵬、蔚來獲得冠亞軍，特斯拉、威馬、北汽新能源分別位列3至5名。

區別於燃油車成交車齡和里程主要在8年、10萬公里以上，新能源二手車交易車齡和成交里程出現了不小反差，分別是3年、3萬公里以下。對此，研究院方面認為，這是因為新能源產品技術迭代日新月異，年輕人獵奇的心態加快了換車的節奏。 特斯拉表示，該企業計劃在中國設立產品設計中心，進行本土產品的設計與研發。中國設計、中國製造的特斯拉產品將走向世界。目前，中國大陸特斯拉超級充電站已突破850站，超過6500根超級充電樁，全面覆蓋逾320個城市。

當日披露的大數據報告重點分析了燃油車和新能源車保值率排行，同時對車主畫像、品牌成交量、保值率、品牌成交均價等數據進行了梳理。