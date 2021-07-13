聽新聞
test
0:00 / 0:00

國產新能源車 市場競價熱度上升

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

二手車拍賣平台天天拍車大數據研究院日前發佈「6月二手車在線拍賣數據報告」顯示，近年來，造車新勢力品牌崛起，國產新能源車越來越受到市場歡迎，競價熱度也隨之上升。

中新社報導，報告公佈的6月主要新能源品牌競價熱度榜單中，TOP5品牌，國產品牌趕超國外品牌，小鵬、蔚來獲得冠亞軍，特斯拉、威馬、北汽新能源分別位列3至5名。

區別於燃油車成交車齡和里程主要在8年、10萬公里以上，新能源二手車交易車齡和成交里程出現了不小反差，分別是3年、3萬公里以下。對此，研究院方面認為，這是因為新能源產品技術迭代日新月異，年輕人獵奇的心態加快了換車的節奏。　　特斯拉表示，該企業計劃在中國設立產品設計中心，進行本土產品的設計與研發。中國設計、中國製造的特斯拉產品將走向世界。目前，中國大陸特斯拉超級充電站已突破850站，超過6500根超級充電樁，全面覆蓋逾320個城市。　　

當日披露的大數據報告重點分析了燃油車和新能源車保值率排行，同時對車主畫像、品牌成交量、保值率、品牌成交均價等數據進行了梳理。

品牌 特斯拉

延伸閱讀

陸電動車大賣 引爆電池荒

120萬有找！特斯拉大陸產Model Y標準續航版開賣

路口停等紅燈遭貨車直撞往前衝 特斯拉車尾幾全毀

特斯拉台南失控撞民宅騎樓起火 駕駛昏迷送醫

相關新聞

樂高集團 大陸零售店將達300家

樂高集團高級副總裁、中國區總經理黃國強表示，今年樂高集團在華品牌零售店將達到300家，未來在華市場佈局將進一步向二三線城...

舟山江海聯運量1.48億噸

浙江省舟山市港航和口岸管理局最新統計，2021年1至6月該市完成江海聯運量1.48億噸，同比增長15%。

國產新能源車 市場競價熱度上升

二手車拍賣平台天天拍車大數據研究院日前發佈「6月二手車在線拍賣數據報告」顯示，近年來，造車新勢力品牌崛起，國產新能源車越...

浙川新增2海峽兩岸交流基地

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日宣布，大陸今在浙江與四川新增兩個海峽兩岸交流基地，兩個基地都與中華傳統文化相關。他並藉此表示，...

廣西提升桂企出海+功能

廣西壯族自治區商務廳黨組書記楊春庭日前表示，廣西將拓展提升「桂企出海+」平台功能，豐富金融、保險、會計、物流等第三方服務...

泰國精品購物節 南寧啟幕

2021泰國精品購物節10日在廣西南寧啟幕。本次活動由泰國駐南寧總領事館商務處主辦，為期15天。主辦方精心引進上百種進口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。