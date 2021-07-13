舟山江海聯運量1.48億噸

浙江省舟山市港航和口岸管理局最新統計，2021年1至6月該市完成江海聯運量1.48億噸，同比增長15%。

中新社報導，自2016年4月，中國國務院批復同意設立舟山江海聯運服務中心以來，舟山承擔起「點睛」長江黃金水道、聯結海上絲綢之路和長江經濟帶的重任。

舟山市港航和口岸管理局江海聯運協調處處長俞韶華表示，今年以來，港航部門改革創新，出台一系列政策，為加快釋放黃金水道江海聯運樞紐效應增添新動力。

在政策保障方面，舟山市制定出台「深化舟山江海聯運服務中心建設方案」，組建江海聯運工作專班，深入沿江港口市場對接，與武漢、黃石、九江等近20個港口達成合作意向，推動舟山、武漢兩港簽訂「大宗散貨江海直達班輪運輸航線合作協議」，促進建設安徽鄭浦港豆粕分銷中心，為貫通東部和中部、輻射中國國內大循環增添動力。

他說，啟動糧食「散改集」業務，是今年江海聯運的一大亮點，標誌著舟山江海聯運新物流組織向規模化發展又邁出了新的步伐。提升江海聯運產業規模突破和物流體系突破，是舟山江海聯運服務中心十四五發展研究重點攻堅目標之一。

2021年以來，舟山通過推動老塘山作業區與大型糧企形成常態化保供合作，合力打造以安徽鄭浦港為基點的豆粕分銷中心，擴大舟山至長江進口糧食運輸規模，2021年上半年通過「散改集」物流完成2000TEU。 與此同時，2021年上半年，舟山依託混礦及油氣產業鏈發展優勢，加強與貨主企業、中國大型航運企業、沿江港口企業和保稅園區開展合作，提升對物流各環節的控制能力，提供礦石、油品等海進江全程物流服務。數據顯示，該市2021年上半年完成全程物流業務量超過1100萬噸，同比增長14%。

江海直達船是舟山江海聯運服務中心建設的重要載體，同時也是解決江海聯運瓶頸、提升長江黃金水道運輸效率的關鍵工具。自2020年開建的4艘江海直達武漢船型以來，目前2艘船已在7月10日下水，將為舟山江海聯運「造船出海」物流突破帶來新的商機。