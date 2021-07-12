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陸商務部：宅經濟產品訂單回流 拉高出口

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
新冠肺炎疫情以來，「宅經濟」刺激傢俱銷售，廣東佛山廠商開足馬力生產。（香港文匯網）
新冠肺炎疫情以來，「宅經濟」刺激傢俱銷售，廣東佛山廠商開足馬力生產。（香港文匯網）

13日將公布中國大陸上半年的外貿數據，大陸商務部12日指出，大陸外貿頭五個月進出口增長28.2%，是10年來最高水準，指外貿創佳績主要得益於成功控制疫情。大陸商務部部長助理任鴻斌指，大陸進出口增長主要因素之一，是宅經濟產品訂單回流，拉高出口增速約18個百分點。

據香港文匯網，任鴻斌指出，大陸率先控制疫情，產業鏈、供應鏈穩定暢通，填補其他國家必需品的供需缺口；而大宗商品，包括金、鐵礦石、銅、鋼材和原油等價格上漲，拉高進口增速6個百分點以上。

展望全年外貿走勢，任鴻斌形容是「機遇大於挑戰」，指全球每天的新冠肺炎確診人數已降至40多萬，世界經貿復甦加快，商務部近期問卷調查顯示，約四成外貿企業新簽出口訂單同比增長，是外需好轉的跡象。

但他亦指，全球經濟復甦仍存在不確定性，產業鏈供應鏈風險增多，貿易問題政治化傾向加劇。他指出，國際海運效率低、價格高，人民幣匯率波動加大，企業出現「有單不敢接，出口不盈利」的現象；原材料價格上漲，加上招工難、用工貴，都抬高企業成本。

疫情 新冠肺炎

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