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林鄭月娥：料很快公布跨境理財通開通時間

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
香港特首林鄭月娥相信，跨境理財通的開通日子應該很快會公布。（香港電台網）
香港特首林鄭月娥相信，跨境理財通的開通日子應該很快會公布。（香港電台網）

大陸和香港金融界市場關注「跨境理財通」的推出，香港行政長官林鄭月娥12日表示，很多相關工作已經完成，相信應該很快會公布開通日子。

據香港信報財經網，林鄭月娥在一電台節目透露，據她了解已有方法處理未能到中國大陸開戶口的問題，不用等到恢復人員來往才有機會，希望香港市民耐心等候。

她稱，香港政府在金融方面要更進取，隨著中國大陸走向更深化開放，將在《施政報告》交代香港作為國家金融中心的角色，先做好定位及策略，希望得到大陸中央批准，會再推出實體措施。

她又表示，經過過去兩年的動亂及疫情，香港金融業無出現問題，見到韌性，香港金融業將繼續鞏固及提升香港作為國際金融中心，金融業是香港真正做到國際性、能夠貢獻國家的行業。

香港 金融中心

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