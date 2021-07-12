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大陸新增2處「兩岸交流基地」 持續推進融合

聯合報 / 特派記者呂佳蓉/成都即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。圖/取自中新網
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。圖/取自中新網

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日宣布，大陸今在浙江與四川新增兩個海峽兩岸交流基地，兩個基地都與中華傳統文化相關。他並藉此表示，這體現大陸既定方針政策，積極擴大兩岸交流合作，以及兩岸融合發展。

大陸國台辦並指，從2009年至今，大陸已先後在山東、湖北、福建等24個省區市批准設立了81個海峽兩岸交流基地。

朱鳳蓮表示，為創建更多兩岸交流合作平台，給兩岸同胞提供更多回顧歷史、品味文化、暢敘親情和共同發展的機會，國台辦批准在浙江麗水縉雲仙都景區和四川綿陽鹽亭嫘祖陵公園新設2個海峽兩岸交流基地。

朱鳳蓮說，這2個交流基地分別依託黃帝文化和嫘祖文化，集中展現了慎終追遠、薪火相傳的中華優秀傳統文化，是廣大台灣同胞追思中華始祖、銘記炎黃榮耀的重要場所。

他說，大陸熱誠歡迎更多的台灣同胞到這2個交流基地參訪交流，希望有關地方將交流基地建設好、發展好加強關注統籌，為擴大深化兩岸交流合作發揮更大作用。

朱鳳蓮表示，兩岸同胞開展各領域交流合作，是推動兩岸關係不斷向前發展的重要動力。

朱鳳蓮指出，這次新設立 2個交流基地，體現了大陸堅定不移貫徹既定方針政策，積極擴大兩岸交流合作，努力深化兩岸融合發展，不斷促進同胞心靈契合的決心。

朱鳳蓮 國台辦 傳統文化

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