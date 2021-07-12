防遭大陸侵權 香港人創作短片刻意加敏感字眼

有香港影片創作者發現自己原創影片疑在大陸被人侵權，上載到其他平台以圖利，經投訴後未獲有效處理，因而自出奇招解決問題。即在影片中添加敏感字眼，被大陸網友舉報後，立即被下架。

據香港電台報導，影片製作者Hebe，曾製作多條與八、九十年代港產電影相關的短片，例如尋訪拍攝地點的變遷等，上載到香港人常用的影片平台頻道，訂閱人數超過6萬。但他發現有人未經他同意，將影片上載到中國大陸影片平台。

Hebe說，最常聽到的解釋是大陸人不能登入某些影片平台，因此有人「搬運」香港影片到大陸影片平台，讓用戶觀賞。但他質疑這種做法實際上是「偷」，偷影片的人更可能透過廣告獲利。

Hebe表示，曾經向大陸相關平台反映被侵權，但處理速度慢，後來他用上奇招，在影片加入被視為「敏感」的字眼，當看到有人上載他的作品便即舉報，結果那些影片可以快至數小時就被下架。

中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍表示，大陸《中國著作權法》提到作品的合理使用範圍和界限，例如評論時作適當引用，或為課堂教學用途，可不經作者同意下使用作品。不過，他說單純從一個平台複製作品再貼上另一平台，就是典型侵權行為，原作者有權要求影片平台刪除相關影片。

至於影片平台是否要加強網上巡查，朱巍認為，要判斷是否侵權有難度，因此處理侵權問題的基本原則，都是版權擁有人投訴為主，事後懲罰為輔。