快訊

台積電、鴻海永齡聯合宣布：BNT疫苗最快9月底抵台

直播／鴻海、台積電捐贈原廠BNT疫苗 行政院1130說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸官媒：下半年加碼「穩增長」政策力度

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中國證券報引述業內人士稱，下半年大陸經濟復甦施策須更精準有力。(香港信報財經網資料圖片)
中國證券報引述業內人士稱，下半年大陸經濟復甦施策須更精準有力。(香港信報財經網資料圖片)

大陸官媒《中國證券報》頭版引述多位大陸經濟專家稱，預計下半年大陸經濟增速放緩，面對可能出現的外貿增速下降等問題，大陸官方有關部門或加碼穩增長政策力度，更精準有力地夯實經濟復甦基礎。

據報導，中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴稱，大陸經濟正處於從快速復甦向常態化回歸的過程中。當前，全球疫情和經濟復復甦仍有不確定性，大陸經濟恢復仍不平衡，在基數效應減弱、訂單逆向回流和宏觀政策邊際調整的情況下，經濟增速將逐步放緩。

王一鳴表示，一季度大陸GDP按年增長18.3%，預計二季度GDP按年增速會放緩到8%左右。下半年GDP按年增速將繼續放緩，三季度按年增速會略高於6%，四季度可能在5%至6%之間。

業內人士稱，要維護下半年經濟平穩運行，更好支持實體經濟發展，需實施更加精準有力的宏觀調控政策。

工銀國際首席經濟學家程實認為，下半年中國經濟可能面臨「一上一下」的壓力，即經濟增長速度向下和物價上漲影響向上，貨幣政策以「鬆緊搭配」進行針對性應對，基準利率和流動性總閘口不鬆，不搞大水漫灌；定向支持政策不收緊，確保金融機構對實體經濟的「輸血」源源不斷，增強精準滴灌。

實體經濟 疫情

延伸閱讀

郭台銘：並未有大陸當局對此次疫苗採購有任何干涉

大陸長三角機場群 2025年建成

大陸殲10C戰機首次出口 傳巴基斯坦購36架

上海財大：料中國大陸2021年全年GDP增速9.3%

相關新聞

中國平安踩3大地雷！謝金河：紫光破產只是序幕 陸經濟潛藏「台灣病」

這幾天，台灣的新聞都在報紫光集團可能破產的消息，這個事件由來久矣，去年紫光及方正集團即受困息率8.75%以上的美元債壓力，同樣大傷腦筋的還有許家印的恆大集團，這三家企業都有共同的特徵：龐大的負債！

曾放話收購台積電 紫光集團被申請破產

大陸半導體「國家隊」清華紫光集團，去年爆發債務危機，今（9）日公告，債權人徽商銀行對紫光提出資產不足以清償全部債務且明顯...

陸官媒：下半年加碼「穩增長」政策力度

大陸官媒《中國證券報》頭版引述多位大陸經濟專家稱，預計下半年大陸經濟增速放緩，面對可能出現的外貿增速下降等問題，大陸官方...

防遭大陸侵權 香港人創作短片刻意加敏感字眼

有香港影片創作者發現自己原創影片疑在大陸被人侵權，上載到其他平台以圖利，經投訴後未獲有效處理，因而自出奇招解決問題。即在...

大陸嚴打虛擬貨幣 投資者網上兜售水電站

中國大陸嚴打虛擬貨幣，導致挖礦界掀起「逃亡潮」。不少「礦主」認賠拋售顯示卡、電腦主機等挖礦工具。此外，與挖礦息息相關的發...

電池供應鏈擴產 半年砸1.5兆

大陸多家動力電池企業「跑步」擴產，短短半年投資項目共57筆，總規模逾人民幣3,500億元（約新台幣1.5兆元）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。