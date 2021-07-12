陸官媒：下半年加碼「穩增長」政策力度

大陸官媒《中國證券報》頭版引述多位大陸經濟專家稱，預計下半年大陸經濟增速放緩，面對可能出現的外貿增速下降等問題，大陸官方有關部門或加碼穩增長政策力度，更精準有力地夯實經濟復甦基礎。

據報導，中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴稱，大陸經濟正處於從快速復甦向常態化回歸的過程中。當前，全球疫情和經濟復復甦仍有不確定性，大陸經濟恢復仍不平衡，在基數效應減弱、訂單逆向回流和宏觀政策邊際調整的情況下，經濟增速將逐步放緩。

王一鳴表示，一季度大陸GDP按年增長18.3%，預計二季度GDP按年增速會放緩到8%左右。下半年GDP按年增速將繼續放緩，三季度按年增速會略高於6%，四季度可能在5%至6%之間。

業內人士稱，要維護下半年經濟平穩運行，更好支持實體經濟發展，需實施更加精準有力的宏觀調控政策。

工銀國際首席經濟學家程實認為，下半年中國經濟可能面臨「一上一下」的壓力，即經濟增長速度向下和物價上漲影響向上，貨幣政策以「鬆緊搭配」進行針對性應對，基準利率和流動性總閘口不鬆，不搞大水漫灌；定向支持政策不收緊，確保金融機構對實體經濟的「輸血」源源不斷，增強精準滴灌。