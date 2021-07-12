大陸嚴打虛擬貨幣 投資者網上兜售水電站

中國大陸嚴打虛擬貨幣，導致挖礦界掀起「逃亡潮」。不少「礦主」認賠拋售顯示卡、電腦主機等挖礦工具。此外，與挖礦息息相關的發電站也受影響，有發電站投資者選擇上網出售小型水電站。

據第一財經、中國經濟日報報導，中國大陸監管單位近期對虛擬貨幣產業鏈祭出一系列措施。由於大陸的產業環境持續緊縮，部分虛擬貨幣礦場的經營者已準備出走海外另起爐灶。另一方面，有一些沒走或是走不了的人，則開始拋售相關設備。

報導指出，除了用於挖礦的顯示卡流入二手市場外，網路上也出現了不少私人經營，與挖礦產業配合的「小型水電站」，以數十萬到數千萬人民幣不等的價格出售。

報導指出，近年虛擬貨幣被熱炒，這類小型水電站經營者嗅到虛擬貨幣的商機後，不少人直接在水電站周邊建起廠房，並出租給有意投入挖礦的企業。一邊收租、一邊收電費，一舉兩得。

儘管小型水電站被視為是印鈔機，但是前期的投資資額大、投資回報期長，往往給投資者帶來巨大的挑戰。加上近期大陸國務院金融穩定發展委員會決議嚴打比特幣挖礦和交易行為，對於小水電站的經營造成了不小的壓力。

報導分析，小型水電站被放棄的原因是層層相扣，一方面發電能力不穩定，加上政府嚴打小型水電站違規建設、破壞環境等亂象叢生問題。打擊礦場的政策對小型水電商而言是雪上加霜。然而即便在這樣的壓力之下，仍有人對「小型水電站」有興趣。其中一名小型水電站投資者表示，出售消息刊出後，近期確實有不少人詢問。