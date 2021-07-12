快訊

嘉義警打AZ後不適 下半身多處血栓手術2次仍危急

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸國台辦：近10萬名台灣民眾已在大陸接種疫苗

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸科興中維生物技術有限公司的新冠滅活疫苗。新華網
大陸科興中維生物技術有限公司的新冠滅活疫苗。新華網

據大陸國台辦向媒體通報，截至6月30日，在大陸接種疫苗的台胞達9.9萬人，接種劑次約17.4萬劑。

另據新華社報導，研究人員在土耳其對北京科興中維生物技術有限公司研發的新冠滅活疫苗「克爾來福」開展了Ⅲ期臨床試驗。英國醫學雜誌《柳葉刀》日前在線發表了這項試驗的中期分析結果，顯示接種兩劑疫苗後相關有效率可達83.5%。

土耳其哈切特佩大學醫學院等機構的研究人員參與這項Ⅲ期隨機對照臨床試驗，涉及超過1萬名18歲至59歲的參與者。試驗過程中，一部分參與者接種安慰劑，另一部分人間隔14天接種了兩劑克爾來福。

團隊對試驗的中期分析數據表明，接種兩劑疫苗14天後，對預防有症狀感染的有效率為83.5%，對預防新冠相關住院的有效率為100%。

據《柳葉刀》指出，克爾來福自2020年中開始在巴西、印尼、智利和土耳其開展Ⅲ期臨床試驗。

疫苗 土耳其

延伸閱讀

郭台銘釋買疫苗心情 臉書7.6萬人按讚、連徐若瑄也留言

郭台銘：並未有大陸當局對此次疫苗採購有任何干涉

鴻海永齡將以不超過約50億元 購買500萬劑疫苗

買到疫苗了！郭台銘半夜臉書有感發文「先好好睡一覺」

相關新聞

曾放話收購台積電 紫光集團被申請破產

大陸半導體「國家隊」清華紫光集團，去年爆發債務危機，今（9）日公告，債權人徽商銀行對紫光提出資產不足以清償全部債務且明顯...

陸電動車大賣 引爆電池荒

大陸電動車賣太好，引發「電池荒」來襲！小鵬汽車CEO何小鵬透露，他在寧德時代的電池工廠待了一星期才拿到貨。研究機構SNE...

浦東AI三新應用場景 展現數字之城藍圖

「2021世界人工智能大會」近日在上海舉行。大會期間，浦東新區以世博會場周邊為核心，輻射張江和金橋區域，打造「AI數字新...

福建台商 種台灣鳳梨一樣香甜

「這裡種植的台灣鳳梨品質還不錯，我是聞『香』而來。」江蘇省無錫市台商協會常務副會長、無錫市綠莊園商貿有限公司董事長莊賢杞...

大陸嚴打虛擬貨幣 投資者網上兜售水電站

中國大陸嚴打虛擬貨幣，導致挖礦界掀起「逃亡潮」。不少「礦主」認賠拋售顯示卡、電腦主機等挖礦工具。此外，與挖礦息息相關的發...

陸國台辦：近10萬名台灣民眾已在大陸接種疫苗

據大陸國台辦向媒體通報，截至6月30日，在大陸接種疫苗的台胞達9.9萬人，接種劑次約17.4萬劑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。