陸國台辦：近10萬名台灣民眾已在大陸接種疫苗

據大陸國台辦向媒體通報，截至6月30日，在大陸接種疫苗的台胞達9.9萬人，接種劑次約17.4萬劑。

另據新華社報導，研究人員在土耳其對北京科興中維生物技術有限公司研發的新冠滅活疫苗「克爾來福」開展了Ⅲ期臨床試驗。英國醫學雜誌《柳葉刀》日前在線發表了這項試驗的中期分析結果，顯示接種兩劑疫苗後相關有效率可達83.5%。

土耳其哈切特佩大學醫學院等機構的研究人員參與這項Ⅲ期隨機對照臨床試驗，涉及超過1萬名18歲至59歲的參與者。試驗過程中，一部分參與者接種安慰劑，另一部分人間隔14天接種了兩劑克爾來福。

團隊對試驗的中期分析數據表明，接種兩劑疫苗14天後，對預防有症狀感染的有效率為83.5%，對預防新冠相關住院的有效率為100%。

據《柳葉刀》指出，克爾來福自2020年中開始在巴西、印尼、智利和土耳其開展Ⅲ期臨床試驗。