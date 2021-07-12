暑假親子頻出團 廣州旅遊市場回暖

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

本輪本地疫情過後，廣州重啟旅遊市場，本地、廣東省內周邊遊乃至跨省遊熱度持續上升。7月10日，廣東省中小學生2021年暑假開啟，廣州不少市民家庭選擇出門旅遊，帶動旅遊市場復甦回暖。

中新社報導，2021年暑期廣州首個親子旅遊團10日一早從廣州白雲國際機場出發，前往北京。該旅遊團29名遊客由8個家庭組成，其中青少年占近六成，大部分為11歲至13歲的中小學生。

據旅遊團組織方廣州廣之旅國際旅行社表示，遊客將在北京故宮參與趣味課堂，4小時深度解密600年故宮；暢玩樂高遊玩探索中心，在專業工作人員指引下拆解與搭建積木，開發創造性思維、動手能力；探秘中國印刷博物館，體驗奇妙的活字印刷術。

「隨著暑假的到來，廣州旅遊市場復甦按下了『加速鍵』。」廣之旅副總裁文爽表示，在嚴守疫情防控各項措施的前提下，廣州學生、家長的旅遊消費信心顯著提升，為旅遊市場復甦提供支撐。7月第一周，該旅行社接到諮詢及報名暑期出遊的訂單量環比猛增10倍；7月中旬起，將有望進一步迎來親子遊、畢業遊群體的出遊高峰。

廣之旅表示，從目前來看，內蒙古、青海、北京、貴州、海南為廣州暑期親子遊的主流出遊方向，應季草原、休閒度假、網紅點打卡、文化傳承、小眾海島等元素最受廣州親子家庭青睞。

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