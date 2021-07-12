長春車展綠能車 改打智慧化、充電站

正在此間舉行的第18屆長春車展上，中國大陸主流新能源車集體亮相，與以往不同的是，續航里程不再是主打賣點，拚軟件、拚生態正在成為車企競爭熱點。

中新社報導，電池技術尚不成熟時，續航里程往往是新能源車最重要的賣點之一。當前，400公里以上的續航里程已經成為各主流新能源車的門檻。

在威馬汽車展區，一款汽車據稱擁有最高620公里的續航里程。不過，工作人員更樂於展示它在智能交互方面的創新—通過AVP無人自主泊車系統，可在特定場景下實現L4級別的有條件自動駕駛。

另一展區的愛馳汽車也不遑多讓，憑藉智能交互技術和性價比等優勢，這家車企在歐洲市場風生水起。銷售顧問王女士稱，「『軟件定義汽車』的時代已經來了。」在購車群體越發年輕化的背景之下，智能化程度的高低對用戶購車選擇產生了巨大影響。

新能源車企的競爭遠不限於智能化。在蔚來汽車展區，一幅巨大的中國大陸地圖上分布著密密麻麻的綠色圓點，每個點代表著一個換電站或超充站。

一位蔚來汽車市場經理表示，目前蔚來在中國大陸的換電站已經超過300座，超充站也已經有200多座。超充樁充電功率高達180kW，僅需半小時，就能將電量從20%充至80%。

當下，越來越多的車企都把建設和布局充電設施當作一種新的競爭手段。例如，愛馳汽車甚至推出了一款智能移動充電機器人，用以解決用戶四處找充電樁的苦惱。

伴隨著拚生態時代的來臨，造價不菲的充電設施是新能源車企需要直面的問題。正如一位購車者所言，買純電動汽車最關鍵就是看充電方不方便，不方便肯定不會買。