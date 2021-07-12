福建高技術產業 成外資新熱點

福建省商務廳11日通報，今年上半年，福建省實際使用外資240.4億元（人民幣，下同），同比增長12.8%。其中，高技術產業實際使用外資同比增長45.9%。

中新社報導，面對全球新冠肺炎疫情蔓延的影響，高技術產業實際使用外資的強勢增長，成為福建今年穩外資新亮點。

今年上半年，高技術產業到資超5億元的企業就有電氣硝子玻璃（廈門）有限公司、泉州國亨化學有限公司、福建百宏聚纖科技實業有限公司等近十家。

高技術產業正成為吸引外資的新熱點。福建省工業和信息化廳產業協調處處長楊鵬飛分析，「十四五」時期，福建省吸引外資將圍繞構建產業新體系，聚焦有發展基礎和條件的細分領域，通過政策支撐和創新引領，持續壯大新興產業。

福建省發展和改革委員會近日發布了2021年333個重點招商項目，總投資達7239億元。其中，新材料、新能源、節能環保、生物與新醫藥、海洋高新等五大新興產業項目54項，總投資達1477億元。

今年5月，福建省商務廳發布加強新開放領域招商、提升外資規模和質量、完善投資促進機制、提高外資企業資金使用便利度等9條措施；今年6月發布的「福建省優化營商環境行動方案」著眼18個重點領域，詳列211條重點改革措施，營造安商重商的良好氛圍。

統計顯示，今年上半年，福建研發與設計服務業、醫療儀器設備及儀器儀表製造業、科技成果轉化服務業、電子器件製造業、信息服務業同比增長分別為1540%、242.1%、88.7%、59.2%、51.6%。