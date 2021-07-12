福建台商 種台灣鳳梨一樣香甜

「這裡種植的台灣鳳梨品質還不錯，我是聞『香』而來。」江蘇省無錫市台商協會常務副會長、無錫市綠莊園商貿有限公司董事長莊賢杞10日受訪時說。

中新社報導，連日來，位於福建省漳州市漳浦縣湖西鄉的鳳梨農場喜迎豐收季，吸引不少水果採購商到當地洽談業務。從事水果生意的台商莊賢杞已到大陸發展20年，經朋友牽線到漳浦考察、對接項目，肯定了當地種植的台灣鳳梨品質，「我剛採購了一噸這裡的鳳梨到江蘇」。

該鳳梨農場是由台商吳錫祺、曾文子夫妻創辦，自2017年成功試種後開始擴大規模種植，面積已超200畝，目前種植西瓜鳳梨、金鑽鳳梨等4個品種。前些年，曾文子的弟弟曾熒煊也到漳浦一起拓展生態農業，負責鳳梨農場管理銷售工作。

1997年，曾文子與丈夫吳錫祺從台灣彰化到福建漳州創業，開辦漳浦彩露華化妝品有限公司，近幾年，該公司上線電商平台，打造「玻兒」「綠野仙境」等美妝品牌，擴大中國大陸內銷，成為曾文子一家拓展「美麗事業」的新版圖。

除美妝護膚主業外，為何還要創辦鳳梨農場？曾文子說：「我回台灣時到有三代種植鳳梨經驗的黃添益家吃了鳳梨，發現與大陸的不一樣，皮薄汁多、心嫩又甜，感覺非常好吃，所以希望把好的產品帶進來。」

之後，黃添益在曾文子的建議下，到大陸交流後，便決定一起把台灣鳳梨帶到大陸發展。「引進了台灣鳳梨種植和經營管理團隊試種後，沒有發現『水土不服』現象，便開始擴大規模種植。」曾文子說。

曾文子還披露，鳳梨既可提取酵素製成護膚產品，也可製成鳳梨酥和鳳梨汁，鳳梨皮還可製作洗滌劑。她說：「目前公司已跟廈門大學合作研發鳳梨皮來做酵素，還要做化妝品，此外還可製作鳳梨酥，所以我們考慮做成一個鳳梨產業鏈。」

曾文子表示，一家人正加快完善匯集美妝、食品DIY、家庭教育、產品展銷為一體的綜合觀光工廠建設。「觀光工廠的地下室將會做成像電影『綠野仙蹤』一樣的效果，希望給客人留下美好的回憶。」