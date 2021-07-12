大陸長三角機場群 2025年建成

聯合報 / 記者羅印冲/綜合報導
預計到2035年，大陸長三角地區航空旅客吞吐量將超過5億人次。圖為旅客在上海浦東機場T2航站樓出發層自助辦理登機手續。（新華社）
預計到2035年，大陸長三角地區航空旅客吞吐量將超過5億人次。圖為旅客在上海浦東機場T2航站樓出發層自助辦理登機手續。（新華社）

近日，大陸推動長三角一體化發展領導小組辦公室印發「長江三角洲地區民航協同發展戰略規劃」，浙江也印發了「浙江省民航發展『十四五』規劃」。根據規劃，到2025年，長三角世界級機場群體系基本建成；到2035年，全面建成共建共享共贏的民航協同發展格局。

根據大陸民用航空局在2019年的測算，長三角地區以全大陸機場數量的7.3%，集聚全大陸20%的旅客吞吐量和34%的貨郵吞吐量，預計到2035年，長三角地區航空旅客吞吐量將超過5億人次。

根據規劃，浙江各機場建設速度加快，能級提高。其中，杭州區域樞紐機場能級顯著提升，國際航空樞紐功能增強，國際國內航線將達720條以上。至2025年，杭州機場年旅客吞吐量將達5500萬人次。

同時，浙江也將推進非樞紐機場協同發展，包括新建嘉興機場、麗水機場，提升舟山、台州機場服務水平等。到2025年，浙江全省運輸機場數量將達到9個。

為提升客貨集疏運能力，寧波除了研究新增1到2條軌交線引入機場外，還將謀畫建設高鐵寧波西站，推進寧波機場「空鐵一體」綜合交通樞紐建設；溫州將加快建成投用溫州機場綜合交通中心，引入市域鐵路S1、S2線等軌道交通。

在通用航空方面，未來浙江除了將有舟山、嘉興、麗水等9個運輸機場兼顧通用航空功能，還將在現有11個通用機場基礎上，新建寧波寧海、溫州泰順、衢州開化等9個通用機場。

機場 空鐵

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