築夢溫州海峽青年創新創業季 登場

「我希望以後能在浙江創辦我自己的公司，和大陸的小夥伴們一起合作，我們一定能够發揮出各自的優勢。」來自台北、現就讀於大連理工大學工商管理專業的大二學生林瀚廷說。

中新社報導，由浙江溫州台灣青年創業就業服務中心主辦的「築夢溫州」2021第七屆海峽青年創新創業季，10日舉行啟動儀式，兩岸共60餘名青年學生參與。

第七屆兩岸青年創客工作坊是本屆海峽青年創新創業季活動的第一個子活動，來自中國政法大學、華東理工大學、鄭州大學、中山大學及中南財經政法大學等10所高校（大專院校）的19名台灣學生與大陸學生組隊，共同進行設計和交流，其成果以創意作品的形式呈現。

「傳統的染髮器易發燙、不便攜，而且會對頭髮造成一定損傷，我們希望能够對這些進行改善。」現就讀於浙江工貿職業技術學院工業設計專業的何佳妮和其團隊設計的「繹彩—多功能染色美髮器」獲得最佳創意獎。

「期待我們的成果能够有機會落地生產。」何佳妮說，其團隊中有兩名隊員來自台灣，在7天的合作中，大家從陌生到默契配合，從思想碰撞到共創成果，各自發揮了所長，也建立了友誼。

「築夢溫州」海峽青年創新創業季活動自2015年以來已連續舉辦七年，本屆活動從7月開始，將歷時5個月，除啟動儀式及創客工作坊，還將舉辦台灣大學生實習實踐月活動、兩岸大學生暑期醫學人文交流營等8項子活動。