台企聯青年菁英特訓營 南昌開營

「2021全國台企聯青委會第十一屆青年菁英特訓營」11日上午在江西南昌開營，百餘名台商二代、台灣青年企業家將在南昌學習、交流、參訪，共同探尋大陸創新創業發展機遇。

中新社報導，開營儀式上，大陸全國台企聯會長李政宏說，全國台企聯專門成立青年工作委員會，秉持「交流、學習、成長、傳承」的宗旨，通過舉辦各項活動，為台商二代、台協青年幹部、優秀的青年企業家等搭建學習、交流的平台，促進兩岸青年交流合作，促進台資企業以及各地台協會的傳承和永續發展。從2011年至今，歷經十載，已成功舉辦十期特訓營，參訓學員多達630餘人。

李政宏表示，本期特訓營在南昌舉辦，這裡歷史文化悠久、地理位置優越、相關政策疊加優勢明顯，是大陸中部地區台資企業聚集的重點之一。希望利用特訓營充分交流增進瞭解，互相學習取長補短，彼此提攜共同提高，從而促進自身企業、促進各地台協工作更好發展。

南昌市長萬廣明在儀式上表示，近年來，兩地同胞秉持「兩岸一家親」理念，經常進行互訪交流，經貿發展合作共贏，南昌匯聚一批知名台資企業和高新技術產業項目。截至2020年底，南昌累計批准台資項目831個，項目投資總額逾90億美元。

萬廣明說，歡迎台灣青到南昌追夢、築夢、圓夢，實現人生價值。希望與台灣各界朋友一道，特別是青年一代，進一步加強交流交往，促進兩地合作向更寬領域、更深層次、更高水平邁進，為兩地同胞帶來更多福祉。