浦東AI三新應用場景 展現數字之城藍圖

「2021世界人工智能大會」近日在上海舉行。大會期間，浦東新區以世博會場周邊為核心，輻射張江和金橋區域，打造「AI數字新生活、AI城市新治理、AI產業新經濟」的「三新」應用場景，展現「數字之城藍圖」。

中新社報導，手機預約，稍作等待，一輛自動駕駛的汽車就停靠在了指定區域。大會期間，在世博「AI賽道」區域內，民眾可進行自動駕駛應用體驗活動。此舉首次實現在世界人工智能大會期間基於實際開放路段自動駕駛接駁應用；實現從「封閉場地」到「真實交通流」，從自動駕駛「秀場」向自動駕駛「商場」的升級。

據自動駕駛應用場景負責人魏俊生表示，本次參展企業超過20家，整體自動駕駛車輛數超過40輛。而展示內容包括車輛及零部件的靜態展示、半封閉區間特種車動態展示、開放道路應用體驗三大部分。

在距離自動駕駛應用場景不遠的世博源內，更展示了多個AI與商業零售相結合的應用場景。世博源作為滬上單體建築面積最大的購物中心之一，在本次大會期間，形成涵蓋生活體驗、文化教育、智慧健康、平行世界、智慧商店、機器人體驗等主題的10大場景40多個應用項目。

與此同時，浦東以「張江人工智能島」為核心，聯動世博區域，輻射包含機器人谷、曙光醫院、周家渡街道、三林鎮城運中心前灘分中心等在內的應用示範帶，展示了全場景AI治理之城。

在上海小區舊改過程中，加裝電梯一直是棘手的難題之一。而浦東新區周家渡街道的「既有多層小區電梯加裝微場景」，通過建立加梯全景式信息系統，可完成電梯加裝線上業務流程設計，啟動加裝電梯線上線下雙通道。