兩岸農業專家 齊造東方香草之都

因新冠肺炎疫情，李國泰身在台灣心在「陸」，時刻牽掛著海螺村1000多畝的香藥草種植基地。3年前，他曾為基地取一個浪漫且詩意的名字—海螺旺斯，並致力打造東方「香草之都」。

中新社報導，「為了讓土壤達到有機種植標準，特意讓土地休耕了一年。」正在香藥草種植基地試驗田收割黑種草的工作人員說，明年這裡將是另一番景象，1000餘畝土地將會種上十多種香藥草作物。

香藥草種植基地的大部分種子以及種植技術都來自於台灣，多位台灣農業專家曾常駐在基地進行各種試驗，目前已試種成功了永久花、德國洋甘菊、迷迭香、黑種草等15個種類，且生長狀況及作物品種均超出預期。

「海螺村就是我們一直尋找的『淨土』。」李國泰說，公司在台灣從事中草藥種植和加工，長期合作的國際藥廠就委託我們在亞洲尋找一個不受汙染的香藥草原料地。

因台灣土地資源稀缺，李國泰把目光鎖定在大陸，並於2018年與北京一家農業投資公司達成協議，在大陸共同打造香藥草種植基地。經過幾番考察，種植基地選擇了生態環境好、土壤自然有機肥充分的海螺村，並在六盤水成立了貴州百特亞農業科技有限公司。

「因為村莊比較偏遠，土壤裡工業肥料含量極少，很適合全球香料市場上一些緊俏的芳香作物生長。」李國泰說，目前有十多位台灣農業專家參與香藥草種植及加工。在李國泰的團隊裡，除了台灣農業專家外，還有來自北京、上海及貴州本地農業技術人才，致力把六盤水打造成東方「香草之都」。

為此，李國泰正計畫將1000餘畝香藥草種植基地，打造成觀光旅遊度假區，同時準備在六盤水建設國際香藥草交易中心和香藥草產業研究院。

雖然身在台灣，李國泰時常會通過視訊與工作夥伴進行業務商討。在他看來，隨著中國大陸簽署「區域全面經濟夥伴協定」，以及「一帶一路」建設的持續推進，芳香產業未來定能在海外市場大放光彩。