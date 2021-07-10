快訊

直播／再添6死…今增本土31例、2境外

唐鳳代表台灣出席東京奧運 行政院證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸掌握逾百萬用戶個資的業者 國外上市需經安全審查

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸網約車龍頭「滴滴出行」遭官方展開安全審查後，北京當局目前更計畫修法提升審查標準。路透
大陸網約車龍頭「滴滴出行」遭官方展開安全審查後，北京當局目前更計畫修法提升審查標準。路透

大陸國家互聯網信息辦公室10日公布「網絡安全審查辦法（修訂草案徵求意見稿）」。其中，最受矚目之處是，北京當局將修法明定掌握超過100萬用戶個人信息的運營者赴國外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。

大陸現行「網絡安全審查辦法」是由大陸國家互聯網信息辦公室、國家發展和改革委員會、工業和信息化部、公安部、國家安全部、財政部、商務部、中國人民銀行、國家市場監督管理總局、國家廣播電視總局、國家保密局、國家密碼管理局等12個部委於2020年4月13日聯袂制定公布，並自2020年6月1日起實施。

現行辦法共計22條。網絡安全審查辦公室設在國家互聯網信息辦公室，並由前述12個部委組成「國家網絡安全審查工作機制」。

大陸近日接連對「滴滴出行」、「運滿滿」、「貨車幫」、「BOSS直聘」等知名網絡平台業者啟動網絡安全審查，前述業者也是大陸首批遭遇安全審查的企業。這幾家網路平台業者有一個共同點：近期才在美國上市。

「BOSS直聘」於今年6月11日在美股上市；擁有「運滿滿」和「貨車幫」的滿幫集團6月22日在美股上市；「滴滴出行」6月30日在美股上市。

大陸國家互聯網信息辦公室發布「網絡安全審查辦法（修訂草案徵求意見稿）」，顯示北京當局正計劃修法強化對網絡安全的審查。根據徵求意見稿，修法後，該審查辦法增為23條。

此次修法最關鍵之處是，新增的第6條明訂：「掌握超過100萬用戶個人信息的運營者赴國外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。」

此外，網絡安全審查主要考慮因素也由原先的五項增為七項，分別為：

一、產品和服務使用後帶來的關鍵信息基礎設施被非法控制、遭受干擾或破壞的風險；

二、產品和服務供應中斷對關鍵信息基礎設施業務連續性的危害；

三、產品和服務的安全性、開放性、透明性、來源的多樣性，供應渠道的可靠性以及因為政治、外交、貿易等因素導致供應中斷的風險；

四、產品和服務提供者遵守中國法律、行政法規、部門規章情況；

五、核心數據、重要數據或大量個人信息被竊取、洩漏、毀損以及非法利用或出境的風險；

六、國外上市後關鍵信息基礎設施，核心數據、重要數據或大量個人信息被國外政府影響、控制、惡意利用的風險；

七、其他可能危害關鍵信息基礎設施安全和國家數據安全的因素。

和服 美股 北京

延伸閱讀

心疼福原愛離婚 大陸閨蜜想為她找東北老爺當新歡

疫情升溫 亞股淪為震央

紫光破產 陸半導體國家隊夢碎

陸下周降準2碼 釋4兆資金

相關新聞

大陸民航局宣布：將適度減少高風險國家來華航班

鑑於新冠疫情持續通過國際航班輸入中國大陸，大陸民航局表示，將根據境外疫情變化形勢和入境城市接收保障能力，動態調整國際航班...

曾放話收購台積電 紫光集團被申請破產

大陸半導體「國家隊」清華紫光集團，去年爆發債務危機，今（9）日公告，債權人徽商銀行對紫光提出資產不足以清償全部債務且明顯...

大陸掌握逾百萬用戶個資的業者 國外上市需經安全審查

大陸國家互聯網信息辦公室10日公布「網絡安全審查辦法（修訂草案徵求意見稿）」。其中，最受矚目之處是，北京當局將修法明定掌...

中國反壟斷開槍 禁騰訊合併遊戲直播公司提案

中國市場監管總局今天公告，禁止網路巨頭騰訊所提出的虎牙與鬥魚兩家網路遊戲直播公司合併案，稱這項集中將對市場有排除、限制競...

紫光破產 陸半導體國家隊夢碎

曾揚言要收購台積電、合併聯發科的大陸半導體企業紫光集團，昨（9）日因為不能清償到期債券，被債權人之一的徽商銀行向此北京中...

陸下周降準2碼 釋4兆資金

大陸國務院常會本周三喊話兩天後，人民幣1兆元（約新台幣4.3兆元）的全面降準如期而至。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。