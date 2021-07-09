大陸超預期全面降準 分析：微觀經濟趨冷 促融資成本降

時隔一年半，大陸再度全面降準，人行今（9）日宣布將於7月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點。專家分析，此次降準迅速超出市場預期，但6月金融數據表明微觀經濟正在趨冷，降準屬於預調措施。

人行指出，降準釋放的一部分資金將被金融機構用於歸還到期的中期借貸便利（MLF），還有一部分資金被金融機構用於彌補7月中下旬稅期高峰帶來的流動性缺口，增加金融機構的長期資金占比，銀行體系流動性總量仍將保持基本穩定。7月15日降準實施當日恰有人民幣4,000億MLF到期。

這是人行一年半以來首次全面降準。2019年以來，人行曾分別在2019年1月4日和9月6日和2020年1月1日三次全面降準。而人行上一次動用人民幣存款準備金這一工具，是2020年4月宣布對中小銀行定向降準。

相較於之前全面降準釋放的人民幣8,000億至9,000億元資金，此次全面降準釋放長期資金約人民幣1兆元。

經濟通中國網報導，德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩分析，6月社融存量增速11%和上個月持平，就是邊際上沒有繼續的緊縮。但M1增速下滑，其實還是說明經濟不太好，現在是微觀在變冷，經濟動能不太夠。此次降準也是預調，如果能穩住經濟，後續政策還是穩健基調，若有需要再加碼。

分析指，此次降準落地迅速超出市場預期，但6月金融數據表明微觀經濟正在趨冷，降準屬於預調措施。金融研究院院長管清華表示，上半年對經濟太樂觀，收的有點狠了。下半年適度放鬆貨幣、放鬆信用，是必要的。

上海證券宏觀分析師胡月曉指出，大陸貨幣體系的基礎貨幣增長能力不足決定降準是對沖性的，故降準並不會帶來貨幣增長回升持續，即人行穩健政策未變。降息才是對市場有影響力的，無論降息降準對銀行體系經營規模擴張都不利，貨幣已漸趨內生。決定當前市場變化的主線仍是通膨消退，股債雙升的趨勢仍不變。