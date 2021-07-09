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陸6月汽車銷量降12.4% 新能源車銷量創新高

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
中汽協9日公布，6月大陸汽車銷量為201.5萬輛，年降12.4%。圖／取自新浪網
中汽協9日公布，6月大陸汽車銷量為201.5萬輛，年降12.4%。圖／取自新浪網

中國汽車工業協會（簡稱中汽協）9日公布，6月大陸汽車銷量為201.5萬輛，年降12.4%；1到6月汽車銷量則年增25.6%，為1289.1萬輛。汽車6月出口15.8萬輛再創歷史新高，年增1.5倍，而新能源汽車也表現強勁，銷量雙雙刷新歷史記錄。

路透報導，展望未來，經濟運行將繼續保持穩定恢復，這對大陸汽車消費的穩定發揮了良好支撐作用，但晶片供應問題對企業生產的影響依然比較突出，原物料價格大幅上漲進一步加大企業成本壓力，因此仍需審慎樂觀地看待行業發展，並預計今年大陸乘用車銷量年增長9.5%左右，新能源增長76%左右。

中汽協指出，從本月市場情況來看，汽車產銷較去年同期皆下降，商用車降幅大於乘用車，但新能源汽車與出口依然表現強勁，銷量雙雙刷新歷史記錄。

從上半年市場情況來看，乘用車在晶片短缺、原物料價格上漲等不利因素影響下，銷量依然超過1千萬輛；新能源汽車累計銷量已與2019年全年水準持平，其中純電動汽車超過100萬輛。

6月新能源汽車銷量25.6萬輛再創歷史新高，較去年同期增長139.3%；1到6月新能源汽車銷量120.6萬輛，增長201.5%。

產量方面，6月新能源車產量為24.8萬輛，增長1.3倍，本月新能源車產量刷新當月歷史紀錄。而1到6月，新能源車產量為121.5萬輛，也增長2倍。

中國乘用車聯合會8日公布，大陸6月廣義乘用車零售銷量為159.9萬輛，較去年同期減少5.3%；新能源乘用車批發銷量達到22.7萬輛，較上月增長14.7%，較去年同期增長165.7%，呈現強勢增長的良好態勢，其中特斯拉大陸銷量為3萬3,155輛。

特斯拉 電動汽車

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