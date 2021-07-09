怕欠債爆系統性風險 傳金穩委、人行約見許家印

大陸地產龍頭恆大董事局主席許家印7月1日風光曬照炫耀受邀在天安門城樓觀賞中共百年黨慶活動，但今天被爆料，許家印在6月底被大陸金穩委約談，5月也被人行盯上，當面督促許家印需儘快解決債務，避免引發系統性金融風險。

港股上市的恆大股價，今天因消息面衝擊，盤中最低跌至港幣9.37元，跌幅2.1%，創3年來新低。

彭博報導，大陸監管當局對恆大債務風險傳導至金融系統的深度擔憂。其中一位知情人士稱，金穩委官員敦促許家印考慮通過引入戰略投資者等方式儘快解決債務問題，避免引發系統性金融風險等衝擊。另一人稱，許家印表示正與地方政府等方面討論方案。

報導還稱，一位知情人士提到，在恆大與金穩委會面之前更早一個月，中國人民銀行等監管機構已約談恆大，督促其加快出售資產、削減債務並及時償還債務。

報導指，恆大去年底的總債務規模已升至人民幣1.95兆元，為全球負債最多的房地產公司，近期減負債降槓桿，恆大稱已滿足監管所提「三條紅線」之一，即有息負債總額已減至人民幣約5700億元，但仍難提振市場信心，恆大股價今年下跌逾36%至四年低點。