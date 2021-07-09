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大陸國家安全審查觸角伸向外商投資
大陸商務部今（9）日發布《「十四五」商務發展規劃》，要防範外商投資風險，將健全外商投資國家安全審查制度。媒體解讀，大陸恐對影響國家安全的外商投資開展安全審查。
大陸近日對互聯網平台跨境上市、金融科技大數據出海，收緊國家安全審查，外商投資會不是下一個監管目標，引發關注。
香港經濟日報報導，大陸商務部《「十四五」商務發展規劃》稱將建設「應對貿易摩擦綜合試驗區」，健全「不可靠實體清單制度」，健全「外商投資國家安全審查制度」，以及對影響或可能影響國家安全的外商投資，開展安全審查。
《規劃》提出，要防範外商投資風險，要建立外商投資國家安全審查制度。引導企業加強合規管理，規範海外經營行為。同時，加強海外利益保護和風險預警，建設事前量化評估、事中監測、事後評審機制。並落實推動與有關國家商簽投資保護協定。
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