有望復飛？外媒指陸願意對波音737 MAX機型飛行測試

大陸禁飛波音737 Max，外媒報導，中國航空官員表示願意對波音的737 MAX飛機進行飛行測試，這可能為這款最暢銷的機型重返中國鋪路。

彭博報導，驗證飛行的協議仍在制定中，波音計畫在7月底派出一個由35名飛行員和工程師組成的團隊與中方官員會面。

波音最初希望中國在去年底之前批准MAX機型復飛，但中美關係緊張、監管障礙及西方國家試圖對抗中國的競爭，這些因素推遲了該機型的回歸。

中國是全球最大的飛機市場，然而波音自2017年以來幾乎未接到任何中國的新訂單，這導致該公司決定削減遠程787機型的產量。

在美國總統拜登政府任內，波音正在加大努力說服中國相信該機型是安全的，希望在航空旅行從疫情期間低點回升之際，重新建立其最具戰略性的夥伴關係。波音說，在FAA（美國聯邦航空管理局）和其他監管機構批准恢復商業營運後，一直在配合其他監管機構完成批准流程

報導指出，儘管如此，測試飛行後可能還需要數月時間才能解除禁令。

波音股價收盤上漲逾2%，報236.77美元，之前彭博刊出這份報導後，該股量價齊升。