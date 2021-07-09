陸6月CPI、PPI漲幅雙雙回落 通膨拐點已現

大陸國家統計局今（9）日發布6月物價統計，消費者物價指數（CPI）年增1.1%，漲幅較5月回落0.2個百分點，為今年3月CPI轉正以來漲幅首次收斂。

生產者物價指數（PPI）年增8.8%，漲幅較上月減少0.2個百分點，為今年1月轉正以來首次下滑。

CPI、PPI漲幅雙雙回落，大陸国家统计局城市司高级统计师董莉娟解读認為，大宗商品保供稳价政策效果初步显现，市场供求关系趋于改善，工业品价格涨势有所趋缓，「通膨拐點（分水嶺）已現」。

界面新聞報導，交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉表示，食品價格是導致6月CPI年增下滑回落的主要原因，除了豬肉價格持續下降，另外夏季鮮菜和農產品持續上市，導致蔬果的價格也出現明顯回跌。

統計6月食品煙酒類價格年降0.4%，影響CPI下降約0.12個百分點。其中食，豬肉價格下降36.5%，影響CPI下降約0.80個百分點。

盤古智庫高級研究員王靜文預測，下半年CPI將維持在較低水平。非食品方面，隨著出口和房地產投資增速回落，支持經濟回升的兩個動力將開始減弱，將對需求端產生制約。

另外，分析也預計下半年PPI漲幅將進一步放緩。 交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉表示，下半年工業新漲價因素減弱，PPI漲幅有望趨穩回落，預計全年PPI漲幅在5.5%。

盤古智庫高級研究員王靜文也認為，從大宗商品來看，之前由於供需缺口比較大，銅、鋁等主要大宗商品價格爆發性上漲，不過下半年供給能力修復，預計價格很難再創新高。