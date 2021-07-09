數字人民幣示範效應凸顯 有望加速全球貨幣數字化

一項最新研究報告顯示，數字人民幣示範效應日益凸顯，有望加速全球貨幣數字化步伐。

中新社報導，德意志銀行7日發表研究報告，就中國人民銀行（下稱：中國央行）推出數字人民幣的動因、架構、屬性及影響等方面進行了梳理與深入解讀。數字人民幣是中國央行設立的法定貨幣，採用央行中心化管理模式，由指定機構參與運營，應用於小額零售高頻的業務場景。

此外，數字人民幣的可控匿名屬性可在滿足更高等級的用戶隱私保護需求的同時，仍然保留交易紀錄，以便追蹤洗錢和逃稅等非法活動。由於公眾在使用數字人民幣交易時可以向交易對手方隱藏個人信息，這也將加大線上平台收集用戶信息的難度。

德意志銀行稱，數字人民幣的發展日新月異，過去數月已在多個城市開展試點，相關應用場景也不斷拓展。數字人民幣有望開啟中國數字隱私保護的新時代，但預計其對貨幣政策傳導性的短期影響有限。

德意志銀行認為，數字人民幣的成功推廣或將加速全球貨幣數字化的步伐。若數字人民幣在中國得到廣泛普及和應用，其他央行也將視此為數字貨幣可行性的成功例證，並意識到數字貨幣領域競爭加劇的浪潮即將來襲，因而加倍投入更多資源開發本國數字貨幣。