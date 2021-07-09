大陸多地新政 促學區房價降溫

北京著名學區近日因為實施新政，導致房價下跌。過去一間約60多平方公尺老舊公房（低樓層無電梯）可賣到人民幣1000萬元的「盛況」已難再現。此外，其他城市也推出促進教育公平政策，減少學區房炒作空間。

第一財經報導，被視為好學區集中的北京西城區日前明確，從2020 年7月31日以後買房的家庭，不再對應登記入學的學校，全部以「多校劃片」方式在學區或相鄰學區內入學。這項政策從去年就已經預告，意味著家長不一定能指定區內特定學校讓子女入學。

而在北京同樣教育資源集中的海淀區、東城區，4月也都已經公布類似政策。

部分西城區內正要就讀小學的家長前幾天接到通知，需進行今年小學入學意向填報。在登記意向學校時，那些去年7月31日後才購買學區房的家長發現，想要就讀的學校已經額滿，只能選擇其他區域的普通小學。

報導稱，西城區有學區房這幾天急降價，業主報價從人民幣1000萬元（約新台幣4400萬元）降至920萬元，其房屋總面積約59.8公尺（約18坪），建於1980年，等於每平方公尺15.38萬元（約每坪新台幣224萬元）。

報導說，4月30日，中共中央政治局會議談到房市政策時，表示要防止以學區房等名義炒作房價。學區房問題首次在這種高規格會議中被點名。

業內人士認為，學區房是地區房價的領頭羊，短期內可以預見，這些指標性地區學區房價格將會明顯下探。

新華社報導，不只北京，上海、深圳、成都等城市也都加快學區改革，施行多校劃片、分配名額、教師輪調等措施促進基礎教育公平，一些學區房已見降溫跡象。

今年1月，上海市教委等部門公布有關加強中小學教師人事管理制度的指導意見，提及促進校長教師合理流動、優化中小學教師資源配置的關鍵資訊。