全國知名民企湖北行 武漢登場

由中華全國工商業聯合會、湖北省人民政府聯合主辦的第二屆「全國知名民企湖北行」8日在武漢舉辦，200多位中國知名民營企業家攜資金、項目，支持湖北經濟社會發展，謀求合作共贏。

中新社報導，湖北省委書記、省人大常委會主任應勇，中央統戰部副部長、全國工商聯黨組書記、常務副主席徐樂江出席大會並且致辭。湖北省委副書記、省長王忠林為全國工商聯直屬商會會長、知名民營企業家等12人頒發「湖北省人民政府優化營商環境特邀咨詢顧問」聘書。

泰康保險集團董事長陳東升表示，湖北和武漢擁有獨一無二的區位優勢、豐富的科教人才、雄厚的產業基礎，良好的營商環境，是企業家投資興業的寶地。他說，泰康深耕湖北23年，目前已在湖北投資600多億元（人民幣，下同），下一步計畫在武漢再投500億元，打造泰康科技和大健康總部。

去年8月在首屆「全國知名民企湖北行」實地行會議上，新希望集團有限公司董事長劉永好宣佈未來三年在湖北投資200億元，用於生豬養殖、城市建設、環保等項目。據劉永好介紹，目前已完成投資超過100億元。今年集團計劃從投資、就業、人才、產業佈局等方面搶抓鄉村振興機遇，並把湖北作為重要部署區域，目前已與荊門簽訂有關鄉村振興的一攬子協議。

第二屆「全國知名民企湖北行」設招商引資、消費幫扶、鄉村振興、大學生就業四大專題活動。當天大會上，全國工商聯與湖北省簽訂「搭把手、拉一把」助力湖北高質量發展戰略合作協議；並啟動「搭把手 · 湖北特色產品銷售平台」。

經前期對接，本屆活動促成民營企業投資湖北項目56個，意向金額766.58億元。其中，30個項目現場簽約，簽約金額606.74億元，涵蓋智能製造、節能環保、數字信息、新材料、生物醫藥等領域。

在助力鄉村振興方面，目前湖北各地已組織動員4637家民營企業和商會，精準結對幫扶3549個村；在就業幫扶方面，組織民營企業線上線下供崗30.7萬個，目前各類就業人員簽訂就業意向協議4.9萬人，其中高校畢業生1.23萬人。