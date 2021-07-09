陸資源循環產值 2025將達5兆人幣

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家發展和改革委員會7日公佈「十四五循環經濟發展規劃」。規劃提出，到2025年，中國將基本建立資源循環型產業體系，資源循環利用產業產值將達5萬億元人民幣。　　

規劃指出，十三五以來，中國循環經濟發展取得積極成效。2020年主要資源產出率比2015年提高了約26%，單位國內生產總值（GDP）能源消耗繼續大幅下降，單位GDP用水量累計降低28%。再生資源利用能力顯著增強，其中2020年建築垃圾綜合利用率達50%；廢紙利用量約5490萬噸；廢鋼利用量約2.6億噸，替代62%品位鐵精礦約4.1億噸。

據中國循環經濟協會初步的測算，十三五期間，發展循環經濟對中國減少二氧化碳排放的綜合貢獻率超過25%。國家發改委有關負責人表示，大力發展循環經濟可以有效的減少產品的加工和製造步驟，減少由於開採原材料、原材料初加工、產品廢棄處理和重新生產所造成的能源消耗和二氧化碳排放。

例如：以廢鋼為原料相比以鐵礦石為原料煉鋼，生產1噸鋼可以減少約1.6噸二氧化碳排放。中國2020年廢鋼利用量約2.6億噸，僅此一項就可以減少二氧化碳排放量約4.16億噸。　　

面向未來5年，規劃提出一系列的目標。根據規劃，到2025年，中國將基本建立資源循環型產業體系。其中，主要資源產出率比2020年提高約20%，單位GDP能源消耗、用水量比2020年分別降低13.5%、16%左右，農作物秸秆綜合利用率保持在86%以上，大宗固廢綜合利用率達到60%，建築垃圾綜合利用率達到60%，廢紙、廢鋼利用量分別達到6000萬噸和3.2億噸，再生有色金屬產量達到2000萬噸，資源循環利用產業產值達到5萬億元。

「規劃」還部署了十四五時期循環經濟領域的五大重點工程和六大重點行動，包括了城市廢舊物資循環利用體系建設、園區循環化發展、大宗固廢綜合利用示範、建築垃圾資源化利用示範、循環經濟關鍵技術與裝備創新等五大重點工程，以及再製造產業高質量發展、廢棄電器電子產品回收利用、汽車使用全生命周期管理、塑料汙染全鏈條治理、快遞包裝綠色轉型、廢舊動力電池循環利用等六大重點行動。

碳排放 建築

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