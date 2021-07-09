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廣東茂名龍眼豐收 售價持平

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸最大龍眼生產基地廣東茂名當地的正季龍眼進入收穫時節，各地果園陸續開摘，售價與去年基本持平。　　

據茂名市水果局介紹，茂名市種植龍眼歷史悠久，是中國最大的龍眼生產基地，全市龍眼種植面積達79萬畝，總產量約48萬噸，主要品種有儲良、石硤等。其中，儲良龍眼是中國國家地理標誌產品，占茂名市龍眼種植面積的60%以上。　　

中新社報導，茂名高州益盛農場場主梁益盛稱，今年，茂名的龍眼生產迎來豐收年，其本人承包的農場生產的龍眼，主要銷往廣州，以高端禮品果為主，品種除了傳統的儲良龍眼和石硤龍眼，還有新品種虎山龍眼。從7月1日開始，儲良龍眼和石硤龍眼採摘上市。儲良龍眼初上市售價為每千克40元（人民幣，下同），石硤龍眼每千克24元。　　

茂名高州更是世界儲良龍眼發源地，高州分界鎮儲良村保存的儲良龍眼母樹，是著名龍眼珍稀優良單株。從上世紀80年代起，高州儲良龍眼被以嫁接、圈枝等繁育方式推廣種植，全球推廣面積超250萬畝，成為全球龍眼種植面積最大的品種。　

茂名龍眼因果大、皮薄、肉厚、清甜，備受消費者青睞，除在中國暢銷外，也大量出口至美國、加拿大、日本、東南亞等國家和地區。

廣東 人民幣 東南亞

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