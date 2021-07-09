宅經濟蓬勃 廣州家具出口爆發增長

新冠肺炎疫情發生以來，全球「宅經濟」蓬勃發展，家具產品需求呈爆發式增長。廣州海關表示，今年1至6月，廣州海關轄區企業共出口家具10.98萬批次，貨值178.45億元人民幣，同比增長197.42%。

中新社報導，木製家具是華南地區最具外貿優勢的產業集群之一，7月6日上午，佛山市鉑斯家具有限公司向海關申報出口一批沙發到波多黎各，海關採取移動遠程監管模式，對該批貨物實施遠程查驗。檢驗檢疫合格後，該批家具下午即發貨出港，全程零等待、零滯留。

從佛山市順德區樂從鎮沿著佛山大道一路往南到龍江鎮，長達10多公里的馬路兩旁布滿了各類家具企業。順德地區擁有國內最為完整的家具產業鏈：龍江是首個中國家具製造重鎮，擁有亞洲最大的家具材料市場；樂從是中國家具商貿之都；而品種多樣的順德塗料則為當地的家具產業發展提供了堅強的後盾。

據統計，2020年廣州海關轄區企業共出口家具15.2萬批次，貨值204.26億元人民幣，同比增長55.6%。