廣州辦公樓租金 估穩中有升

仲量聯行7日舉行「2021年上半年廣州房地產市場回顧與展望」發布會，仲量聯行華南區董事總經理吳仲豪表示，在新經濟和金融行業的雙重引領下，上半年廣州甲級辦公樓市場整體租賃需求上揚，空置率總體企穩，預測下半年整體租金將大致保持穩中有升的趨勢。

中新社報導，2021年第二季度，因五月下旬新冠肺炎疫情在廣州出現小幅反彈，本地甲級辦公樓市場受到一定衝擊，部分租賃活動停滯。但在此之前，得益於廣州政府對疫情防控和經濟社會發展全面而有力的規劃統籌，1至5月份廣州經濟總體保持穩步復蘇態勢，各主要經濟指標保持較快增長。

2021年已過半，近年來提前布局網絡消費和線上商務平台的新經濟企業，也基本延續了自去年以來的活躍表現，而前五個月消費市場的快速恢復，則引發了數家新經濟企業新一輪的業務拓展和搬遷擴租需求。

仲量聯行監測顯示，上半年廣州全市新增辦公空間為35萬平方米。在新經濟和金融行業的雙重引領下，今年二季度租賃需求上揚。

6月底，廣州地區疫情已受到控制，各類社會活動逐漸擺脫疫情的影響，市場逐步恢復正常；此外，廣州的辦公室市場需求進一步釋放，預期下半年廣州甲級辦公樓租賃市場發展依然良好。