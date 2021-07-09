開拓閩台經濟融合 福建自貿區扮推手

日前，國務院自由貿易試驗區工作部際聯席會議辦公室印發了全國自貿試驗區第四批18個最佳實踐案例，其中福建自由貿易試驗區「推動兩岸徵信信息互通優化信貸服務」案例入選。

福建省商務廳7日通報，福建自由貿易試驗區平潭片區深入瞭解台企台胞創業、投資、消費等資金需求情況，積極推動兩岸徵信業務融合，促進誠信機制建設，率先在全國開通台企台胞徵信查詢，開展「台商台胞金融信用證書」試點，架起兩岸徵信融合互通橋梁。

在中國現有的諸多自由貿易試驗區中，福建自由貿易試驗區是唯一將「深化兩岸經濟合作」當作自身定位和發展目標的自由貿易試驗區。過去六年間，118.04平方公里的福建自由貿易試驗區，逐步開拓閩台經濟融合的新空間。

中新社報導，福建自貿區綜合研究院院長黃茂興表示，越來越多的新思路、新舉措在自由貿易試驗區成功落地，將推動兩岸經濟交流合作。

以「推動兩岸徵信信息互通優化信貸服務」為例，長期以來，在閩生活的台胞台企頻繁遭遇徵信難、擔保難、融資難等方面難題。在福建創業六年多的台灣青年方意茹認為，台企和台胞有著較強的融資、貸款需求，但苦於在大陸沒有信用紀錄，長期制約大陸金融機構對台資企業授信、對台胞貸款業務的開展。

平潭正日益成為台胞台商的重要集聚地。應此，福建自由貿易試驗區平潭片區率先推進與台灣地區徵信信息的互通共享，指導金融機構與上海資信公司、福建品尚徵信有限公司簽約，實現與台灣中華徵信所的業務對接，開啟兩岸民間徵信機構全面合作進程，推動一體化的行業標準共通，實現徵信信息互通；創新推出「台商台胞金融信用證書」，為台商台胞提供支持；完善「台商台胞金融信用證書」保障機制，提升對台金融服務水平。

福建自由貿易試驗區平潭片區管委會相關負責人表示，銀行機構根據台商台胞需求，有針對性地開發金融服務產品，推出台胞信用卡、嵐台創業貸、海峽創業卡等多種專屬產品，滿足台胞創業、生活、置業等信貸需求。截至2021年3月底，平潭辦理台商台胞在台灣地區信用紀錄查詢363筆，涉及購房按揭、養殖、擔保、車貸等多領域。

目前，福建自由貿易試驗區已累計推出創新舉措480項，其中全國首創196項。尤為值得一提的是，福建自由貿易試驗區對台創新舉措累計突破百項。

自福建自由貿易試驗區掛牌以來，推出一系列創新措施，全面促進了對台貿易便利化。福建省商務廳相關負責人指出，銀行直聯兩岸電商平台跨境人民幣服務、對台出口海運快件「分組查驗同步裝載同步放行」模式、「兩岸通」台商專屬服務平台、台灣法律專才實習實訓試點等創新成果，提升了兩岸線上結算和快件通關便利性，促進兩岸經貿合作和人員交流往來。