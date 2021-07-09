福建推動產業合作 促台企升級

邁入十四五時期，福建將推動實施閩台產業合作行動。福建省工業和信息化廳7日通報，將圍繞建成「台胞台企登陸第一家園」，聚焦台胞台商關切，營造支持台資企業轉型升級和創新創業創造的良好氛圍，加強閩台重點產業領域對接。

中新社報導，在兩岸經貿合作中，福建始終處於最前沿。統計數據顯示，目前，在閩台企增至1萬多家，台灣百大企業一半以上在福建落戶，閩台貿易額增至1.1萬多億元人民幣，形成了「你中有我，我中有你」的融合發展格局。

推動台資企業創新轉型成為閩台產業合作的新發力點。福建省工業和信息化廳相關負責人指出，將深入落實台資企業同等政策待遇，優化台資企業精準幫扶，推動台資企業實施技術改造、技術創新、產品升級、品牌提升；並鼓勵台資企業加大研發投入，參與工程研究中心、企業技術中心和工業設計中心建設；依託創新創業平台，推動閩台企業加強技術合作和人才交流，加快技術成果轉化落地；支持台資企業開展工業互聯網應用試點示範，拓展5G工業應用場景。

該負責人指出，福建將繼續健全完善閩台產業合作交流機制，深化電子信息和數字產業、先進裝備製造、石油化工、現代紡織服裝等主導產業和生技醫療、新材料、工業設計等特色產業對接合作，促進閩台企業共同研發、共建標準、共創品牌、共拓市場。

福建還將發力提升閩台產業合作平台，加快建設海峽兩岸集成電路產業合作試驗區、海峽兩岸生技和醫療健康產業合作區，發展南靖閩台精密機械產業園；支持高標準高水平建設台商投資區、閩台融合發展產業園，提升園區管理水平和產業集聚功能；推動台灣青年創業園等小微企業創業基地建設，吸引台青入駐創業。