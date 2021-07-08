疫情下的AI商機 外賣採自動駕駛技術無人配送

世界人工智能大會今天在上海開幕，會中展出許多結合自動駕駛技術的產品。過去一年多的疫情，也讓外賣企業加大AI研發力度，在陸空方面都達成無人配送的目標。

2021年世界人工智能（智慧）大會（WAIC），於8至10日在上海世博展覽館舉辦。

本屆會場中有相當多結合自動駕駛技術的產品，其中外賣巨頭「美團」推出的無人配送車，和無人機物流，格外引人注意。

美團2016年就啟動無人配送技術研究，2017年底推出第一代無人配送車「小袋」。而目前最新的配送車名為「魔袋20」，預計3年內會在北京、上海和深圳等城市投入服務。

美團表示，2020年疫情爆發時，無人配送車曾在北京市順義區為民眾配送生鮮食材。截至今年3月，累計在順義配送3.5萬筆真實訂單，里程數達30萬公里。

而無人配送車也曾在6月重現疫情的廣州投入服務。

無人配送技術也拓展至空中。美團正採用無人機打造「低空物流」，顧客下單後，外送員會將貨物從商家送往起飛場地，再由無人機載往社區的外賣箱。

美團指，深圳之前再現疫情期間，曾使用無人機為隔離區居民運送物資。截至6月，配送的真實訂單有2500筆。

除了外賣行業，無人駕駛技術在汽車上的運用也逐漸成熟。「小馬智行」公司在會中宣布，將在上海嘉定區啟動自動駕駛的出行服務（Robotaxi）。

「商湯科技」則展出一款結合自動駕駛與AR（擴增實境）技術的小型巴士，車窗上的螢幕能顯示地標介紹和虛擬廣告牌等。

展覽中也展出服務機器人，和能製作拿鐵咖啡的機器人。

華為輪值董事長胡厚崑8日上午就在大會開幕式的致詞中表示，這次展覽中「酷炫的技術少了，扎扎實實落地的項目多了」，AI正像「春雨潤物細無聲」，改變了各行各業。