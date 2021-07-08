陸國常會提降準 專家估第3季底實施

市場擔憂大陸下半年貨幣政策收緊，導致經濟下行壓力升溫之際，大陸國務院常務會議突然再提降準，大大刺激市場神經。為何會再提降準？分析稱，目的是加強金融實體、降低融資成本。預計第3季底可能實施。

路透報導，根據以往經驗，大陸國常會提出降準後，人行大概在一周左右後宣布降準。本次措辭為「適時運用降準等」，而2019年9月為「及時運用」，2020年3月為「抓緊出台」，人行分別在國常會兩天後和三天後宣布降準。

不過，去年6月大陸國常會提及「要綜合運用降準、再貸款等工具，保持市場流動性合理充裕」，之後人行並沒有採取行動。

民生銀行首席研究員溫彬指出，如果6、7月通膨已經開始趨於收斂回落，那麼可能第3季底實施降準是一個比較好的時間窗口。

按照大陸國務院的解釋，「適時運用降準等貨幣政策工具」是」針對大宗商品價格上漲對企業生產經營的影響」，而且前提條件是堅持不搞大水漫灌，保持貨幣政策穩定性、增強有效性，以進一步加強金融對實體經濟特別是中小微企業的支持，促進綜合融資成本穩中有降。

長江證券宏觀分析師認為，本次提及降準，背景是大宗商品漲價，基調是不搞大水漫灌，目的是加強金融實體、降低融資成本。大陸官方公布，6月製造業購進價格處在較高水平，高於出廠價格指數9.8個點，且該差值已連續七個月保持在10個點左右，表明企業原材料價格增速連續明顯高於產成品價格，企業利潤空間壓力較大。

鑒於原材料價格上升勢頭不會戛然而止，而且即便未來收住漲勢，也將會繼續在高位盤旋一段時間，因此企業利潤空間將進一步承壓。