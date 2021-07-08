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華為：未來5年投入1.5億美元培養人才

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
華為公司董事長梁華。照片／深圳特區報
華為公司董事長梁華。照片／深圳特區報

華為公司董事長梁華8日在「科技助力可持續發展」論壇上表示，華為持續為人才培養做貢獻，未來五年將投入1.5億美元（約新台幣41.8億元），協助在校大學生和年輕人提升數位化技能，新增受益人數預計將超過300萬人。

鳳凰網科技報導，「數位技能與素養不僅是數位經濟發展的關鍵基礎，也是聯合國定義的新時代基本人權。」梁華說。

自2008年開始，華為陸續推出獎學金、科技競賽、數位技能培訓等多種人才教育項目，覆蓋150多個國家，受益人數超過154萬人，累計投入超過1.5億美元。

據國際電信聯盟（ITU）數據顯示，22億25歲以下的兒童和年輕人仍然無法在家中上網。加劇全球許多最脆弱群體面臨的數位鴻溝。

聯合國教科文組織前總幹事Irina Bokova表示，數位鴻溝對女性的影響大於對男性的影響，並且這種差距正持續擴大。當前女性掌握數字技能的比率比男性少4倍，僅有6%的軟體開發人員為女性，縮小男女之間的經濟性別差距需要170年。因此，數位技術將在推動包容平等中扮演不可或缺的角色。

聯合國

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