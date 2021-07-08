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陸工信部整治App：阿里、百度等68家企業完成整改
大陸官方加強網路信息安全監管，工信部網站8日公告，截至目前，百度、阿里、騰訊、字節跳動、新浪微博、愛奇藝等68家頭部互聯網企業已按要求完成整改。
近期對用戶反映強烈投訴較多的，彈窗信息標識近於無形、關閉按鈕小如螻蟻、頁面偽裝瞞天過海、誘導點擊暗度陳倉等違規行為進行集中整治，督促企業重視用戶訴求，解決在打開螢幕信息頁面中存在利用文字、圖片、影音等方式欺騙誤導用戶跳轉等問題。
2021年第2季，開屏彈窗信息用戶投訴舉報數量季降50%，誤導用戶點擊跳轉第三方頁面問題年降80%。
下一步，大陸工業和信息化部將把整治APP侵害用戶權益作為重要舉措，不斷加大工作力度，強化提升用戶感知，為廣大群眾營造更安全、更健康的APP應用環境。
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