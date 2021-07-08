美團無人機送外賣已送出2,500單 拚未來5年規模化

大陸外賣配送巨頭美團一直專注在無人機送外賣，8日在世界人工智能大會上，美團展示該公司研發的無人機設備，並宣布與上海市金山區建立戰略合作關係，可提供3公里、15分鐘的標準配送服務。

澎湃新聞報導，美團依託上海市金山民用無人駕駛航空試驗區優勢，共同建設無人機城市低空物流運營示範中心，打造「人機協同」的15分鐘低空配送圈。

用無人機送外賣，需要幾個步驟？首先，要人工把餐放在無人機的「肚子」裡，無人機能帶得動的餐盒量。無人機起飛，在空中得有信號不掉線，實時與雲端智能調度系統連接，確保無人機之間不會互相干擾，更不會撞上電線杆和高樓；最後到達目的地，要找準降落地，如一個超小型機場，將餐放下來。

「未來5到10年一定是可以規模化的，無人的機器人和人的協同，可以提高效率，幫助外賣小哥改善工作方式和強度。」美團無人機業務負責人毛一年說。

據美團高級副總裁王莆中表示，美團的無人機可以實現在城市裡120公尺以下高度內的飛行，在世界人工智能大會展出的無人機機型已經飛行20萬次，完成超過2,500個真實的訂單配送。

王莆中稱，美團做的不僅是飛行器，而是要搭建一個城市低空物流網絡。美團無人機項目的核心部件有90%都是美團自主研發，融合的定位系統、場景識別系統等多項技術。

無人機送餐到底有多快？毛一年說，從餐廳出餐到無人機配送送達整個過程只需要11分鐘，航線是1.5公里。美團的無人機目前能抗5級風，在5級風的情況下能夠穩定降落。但還不能在雨雪天氣中運行。

無人機會不會取代外賣小哥？毛一年預計，將會形成人機系統配送的局面。以前配送員的工具是電動車，是一對一，以後配送員的工具是無人機，是一對多，人效就被放大了。未來在人機協同的時候，配送員的角色會產變化，效率肯定會提升。