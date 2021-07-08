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人行副行長：私人數位貨幣為投機性工具
中國人民銀行副行長范一飛8日在大陸國務院新聞辦一場記者會上指出，私人數位貨幣本身已經成為一個投機性工具，存在威脅金融安全和社會穩定的潛在風險。
中證網報導，范一飛指出，數位貨幣發行主體可以分成私人數位貨幣以及央行數位貨幣。私人數位貨幣的典型代表是比特幣等貨幣，也包括各種所謂「穩定幣」。這些貨幣本身已經成為一個投機性工具，也存在威脅金融安全和社會穩定潛在風險，也成為一些洗錢和非法經濟活動的支付工具。
他說，一些商業機構所謂的「穩定幣」，特別是全球性的「穩定幣」，有可能會給國際貨幣體系、支付清算體系等帶來風險和挑戰。大陸對這個問題比較擔心，所以採取一些措施。
范一飛稱，數位人民幣究竟對貨幣體系、貨幣政策、金融穩定帶來哪些影響，人行始終高度關注，也努力通過業務、技術和政策設計，確保數位人民幣體系對這些宏觀方面的影響降到最低。「人行有信心把這項工作繼續擴大試點面，加大試點範圍。」
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