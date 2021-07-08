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120萬有找！特斯拉大陸產Model Y標準續航版開賣
特斯拉大陸官網8日上線Model Y標準續航版，售價為人民幣27.6萬元（約新台幣118.6萬元），續航里程525公里，即日起接受預訂，8月開始交車。
澎湃新聞報導，特斯拉官網顯示，此款Model Y標準版單電機後輪驅動的動力配置下，百公里加速5.6秒，最高車速每小時217公里。特斯拉大陸製造Model Y自今年1月1日交付。
目前，特斯拉大陸製造Model Y共有三個版本供消費者選擇，分別為標準續航版、雙電機全輪驅動版、Performance高性能版，起售價依次為人民幣27.6萬元、34.79萬元、37.79萬元。
據官方數據，2021年上半年，特斯拉總計交付38萬6,050輛，其中Model 3和Model Y交付量共計38萬2,207輛，占約99%。
乘聯會統計數據顯示，2021年1至5月，特斯拉Model Y在大陸市場總計銷量34883輛，在經歷4月的銷量腰斬後，5月銷量升至1萬2,728輛，在乘聯會發布的2021年5月大陸SUV銷量排行榜位列第13名。
特斯拉表示，目前大陸全國特斯拉超級充電站已突破850站，超過6,500根超級充電樁，覆蓋320個以上的城市。同時，特斯拉建設超級充電樁工廠，生產最新的特斯拉V3充電樁，實現充電設備的本土化。
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