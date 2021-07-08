李彥宏：百度2-3年內將推出更像機器人的智慧汽車

百度董事長兼CEO李彥宏8日在上海一場演講中，勾勒AI人工智慧將為人類生活帶來什麼樣的改變。李彥宏說，機器翻譯技術的突破，可以讓人類通過不同的自然語言進行自由交流；自動駕駛技術的突破，可以讓汽車聽懂人的話；智慧螢幕則可以與老年人進行長達數小時的聊天解悶，而且永遠對老人忠誠、陪伴。

李彥宏並透露，百度最新的智能汽車正在快速研發中，預計2至3年，就可以讓大家體驗到一款更像機器人的汽車。

「2021世界人工智能大會」8日在上海開幕，李彥宏在開幕式上演講時表示，據統計，全年每年約有135萬人在交通事故中喪生，這意味著平均每20幾秒就有一人死於交通事故。而94%的交通事故是由於人原因素所造成的。

在中國大陸的刑事犯罪中，危險駕駛罪更高居首位，達到總刑事犯罪數量的四分之一左右。

此外，每年全球大約510億噸的碳排放當中，交通運輸行業占比就達到16%。

李彥宏指出，透過「聰明的車」和「智慧的路」，構建一個智能交通系統，不僅可以明顯降低交通事故的發生，還能讓出行更加綠色環保。

對於大陸各大互聯網企業紛紛投入「造車」，李彥宏說，百度的自動駕駛技術處於全球技術領導者陣營。不久前，百度剛推出新一代共享無人車「Apollo moon」，目標是讓出行比現在的網約車更便宜。

他指出，百度計劃在未來2到3年內，將共享無人車服務全面開放至大陸30個城市，服務更廣泛的用戶。此外，百度最新的智能汽車也正在快速研發中。

但他指出，對於智能汽車，百度和業界很多人的認知有所不同。李彥宏表示，很多人認為未來的汽車將像是一支大手機，也有人認為是一部電腦加上四個輪子。

「我們覺得智能汽車未來更像智能機器人，或者反過來說也對，也就是未來機器人的主流方向，更像一台智能汽車。」

李彥宏預期，人工智能將是影響未來40年人類發展的變革力量。這個力量正在不斷積蓄，在交通、金融、工業、能源、媒體等各行各業，人工智能技術的應用，都給出了行業數字化升級的新思路和新解法，甚至開始重塑整個行業的面貌，進而影響人類社會的未來。

他舉例，中國正在步入老齡化社會，「十四五」時期（2021年至2025年），大陸全國老年人口將突破3億。未來在「智能助老」領域，AI將大有可為。無論是社區或是居家養老，AI在為老年人提供生活便利、康復護理、助餐助行、緊急救援、精神慰藉等方面都能發揮明顯的作用。

例如，一個老年人在家中跌倒了，如何第一時間發現，第一時間通知家人，第一時間進行救助，計算機視覺技術就可以做得很好。

李彥宏說，一個全新的人工智能社會即將到來。AI技術與物理世界不同的人群、場景結合，讓其在不經意間融入到社會的脈絡中，人工智能技術所帶來的便利，也終將演變成人與社會的一種「下意識」。