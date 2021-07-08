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中金公司：下半年貨幣政策穩中偏鬆 利率穩中回落
距離人行定向降準一年多後，大陸國務院常務會議7日，再次提出「適時運用降準等貨幣政策工具」，令市場頗感意外。對此，中金公司預計，下半年貨幣政策穩中偏鬆，利率將穩中回落。
證券時報報導，中金公司認為，即便大陸國常會後不實施全面降準，對中小微的定向降準、對涉農、小微、民企的再貸款、再貼現等政策都可能實現結構性支持效應。
5月人行通過對其他存款性公司債權增加擴表人民幣4,600億元，或主要是再貸款再貼現的增加。大陸國常會還指出，推動綠色低碳發展，設立支持碳減排貨幣政策工具。
中金公司預計，下半年具有優惠利率的綠色金融再貸款將推出，綠色債券的發行亦或將加速。同時考慮到下半年將有人民幣4.15兆元中期借貸便利（MLF）到期，處於歷史高位，也可能通過降準或定向降準來以長換短、置換部分將到期的MLF。
2018年4月、10月、12月三次降準置換MLF淨釋放資金在人民幣4,000至8,000億元左右。
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